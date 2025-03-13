Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Karakuyu köyünde Gülsüm Kılıç'a (66) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında Kılıç'ın evde olmadığı, küçükbaş hayvanlarını tarlaya götürdüğü öğrenildi.
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