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        Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 232 sikke ele geçirildi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:02
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        Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 232 sikke ele geçirildi
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, R.G'nin evinde tarihi eser bulunduğu tespit edildi.

        İkametteki aramada 232 sikke ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, R.G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Sikkeler, Uşak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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