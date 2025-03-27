Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ayrancı köyü Şekerli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
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