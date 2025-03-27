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        Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:33
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        Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ayrancı köyü Şekerli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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