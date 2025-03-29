Uşak'ta, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı
Uşak'ta, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Uşak'ta, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Şekerevleri Mezarlığındaki şehitliğinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Daha sonra katılımcılar tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Programa, Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.
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