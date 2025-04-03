Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolunda M.A (37) yönetimindeki 64 SD 072 plakalı otomobil, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralana E.E. (59), B.E. (28) ve H.A (2) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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