Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta motosiklet sürücülerine eğitim verildi

        Uşak'ta "Bir Kural 1 Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 20:33 Güncelleme: 20.04.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta motosiklet sürücülerine eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta "Bir Kural 1 Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

        Uşak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik birimleri ekiplerince "Bir Kural 1 Ömür" kampanyası kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda trafik farkındalık eğitim programı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mevlüt Akça, trafik polisleri, trafik jandarma, motosiklet dernekleri, motosikletli kuryeler ve motosiklet sürücüleri katıldı.

        Farkındalık eğitimi programı kapsamında motosiklet sürücülerine, motosiklet kazalarının nedenleri, motosiklet koruyucu tedbirleri ve güvenli motosiklet kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?

        Benzer Haberler

        Uşakspor ilk 6 içinde yer aldı
        Uşakspor ilk 6 içinde yer aldı
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya öldü
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Uşak'ta konuştu:
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, Uşak'ta konuştu:
        Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Uşak'ta tırla çarpışan motosikletteki sürücü öldü
        Uşak'ta tırla çarpışan motosikletteki sürücü öldü