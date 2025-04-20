Uşak'ta motosiklet sürücülerine eğitim verildi

Farkındalık eğitimi programı kapsamında motosiklet sürücülerine, motosiklet kazalarının nedenleri, motosiklet koruyucu tedbirleri ve güvenli motosiklet kullanımıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mevlüt Akça, trafik polisleri, trafik jandarma, motosiklet dernekleri, motosikletli kuryeler ve motosiklet sürücüleri katıldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik birimleri ekiplerince "Bir Kural 1 Ömür" kampanyası kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda trafik farkındalık eğitim programı düzenlendi.

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