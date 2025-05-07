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        Banaz'da iklim değişikliğini anlatan şiirlerden sergi açıldı

        Banaz Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin iklim değişikliğiyle ilgili bilinç oluşturmak amacıyla hazırladığı "Sakura'nın Hüznü-Haiku ile İklimin Çılgınlığı" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:28 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:33
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        Banaz'da iklim değişikliğini anlatan şiirlerden sergi açıldı
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        Banaz Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin iklim değişikliğiyle ilgili bilinç oluşturmak amacıyla hazırladığı "Sakura'nın Hüznü-Haiku ile İklimin Çılgınlığı" sergisi açıldı.

        İlçe merkezindeki bir salondaki serginin açılışına Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.

        Banaz Bilim ve Sanat Merkezinde görevli sınıf öğretmeni Arda Karataş, sergide ilkokul öğrencilerinin iklim krizine dair duygularını üç dizelik şiirler, minimal Japon tarzını yansıtan yapay zeka destekli çizimlerle aktardığını ifade etti.

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