Banaz'da bilgi yarışması düzenlendi
Uşak'ın Banaz ilçesinde öğrencilerin kitap okuma eğilimlerini geliştirmek amacıyla "Bir Kitap Bin Dünya" başlıklı bilgi yarışması gerçekleştirildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde öğrencilerin kitap okuma eğilimlerini geliştirmek amacıyla "Bir Kitap Bin Dünya" başlıklı bilgi yarışması gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan akademik başarıyı artırma eylem planı kapsamında Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen yarışmaya katılan öğrenciler, okudukları kitaplardan hazırlanan sorulara yanıt verdi.
Mehmet Makbule Erdem İlkokulu ve Şehitler İlkokulu, 3. sınıflar arası yarışmada tam puanla birinciliği paylaştı.
Yarışmada 4. sınıflarda Şehitler İlkokulu, ortaokullarda ise, Cumhuriyet Ortaokulu birinci oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Aytaç, dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.
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