Banaz'da bilgi yarışması düzenlendi

Yarışmada 4. sınıflarda Şehitler İlkokulu, ortaokullarda ise, Cumhuriyet Ortaokulu birinci oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde öğrencilerin kitap okuma eğilimlerini geliştirmek amacıyla "Bir Kitap Bin Dünya" başlıklı bilgi yarışması gerçekleştirildi.

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