Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Ender görülen İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi

        Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 25.05.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ender görülen İtecik lalesi kan kırmızısı rengini gösterdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yılda 15 gün açan Uşak'a özgü şakayık türü İtecik lalesi çiçek açtı.

        Kayaağıl köyü sınırlarında, yaklaşık 1200 rakımlı İtecik Tepesi'nde 50 dekarlık tabiat koruma alanı içinde açan lale, beklediği hava sıcaklığı değerlerine ulaşılmasıyla kan kırmızısı rengindeki çiçeğini gösterdi.

        Koruma altındaki İtecik lalesi, 15 günün ardından önce solmaya başlıyor, sonra yapraklarını döküyor.

        Lalenin açtığı alanda incelemede bulunan Uşak Valisi Naci Aktaş, İtecik lalesi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürü Hüseyin Tekin'den bilgi aldı.

        Alanda gazetecilere açıklama yapan Aktaş, İtecik lalesinin bölgeye özgü bir tür olduğunu söyledi.

        Lalenin korunması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

        "Lalenin yoğun olduğu bölgenin etrafı zaten çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin lira cezası var. Bu bitkiyi korumak hem bizlerin hem de vatandaşların görevi. Laleyi yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızı bu anlamda duyarlılığa davet ediyorum. Mutlaka gelip göreceğiz ama asla zarar vermeyeceğiz. Çünkü ortak sorumluluk içerisinde bunu gelecek nesillere aktaracağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Beşiktaş üçüncülük peşinde!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...

        Benzer Haberler

        Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Uşak'ta ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        Hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
        Uşak'ta refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta refüje çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta Kur'an kurslarındaki çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Uşak'ta Kur'an kurslarındaki çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi