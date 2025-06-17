Uşak'ta 1 kişinin darbedilip kemerle boğazının sıkılmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Olayın akraba olan şahıslar arasındaki alacak verecek meselesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Darp olayına karışan 4 şüpheli yakalanmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli işlemleri yürütülmektedir."

Uşak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D. ile M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı'nda, dün E.A. (46) ile akrabaları Ş.D. (41), M.D. (46), Y.D. (24) ve F.D. (19) arasında tartışma çıktı.

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