Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta iplik üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
Uşak'ta iplik üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Deri Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın çatısındaki güneş panellerine sıçradı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.