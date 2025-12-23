Uşak'ta 22 bin 375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, bidon ve tenekelerin içinde bitkisel yağ karışımlı 22 bin 375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir depoya baskın gerçekleştirdi.

Uşak'ta bir depoda 22 bin 375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

