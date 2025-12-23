Habertürk
        Uşak'ta 22 bin 375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

        Uşak'ta bir depoda 22 bin 375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        23.12.2025 - 14:50
        Uşak'ta 22 bin 375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
        Uşak'ta bir depoda 22 bin 375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen bir depoya baskın gerçekleştirdi.

        Adreste yapılan aramada, bidon ve tenekelerin içinde bitkisel yağ karışımlı 22 bin 375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

