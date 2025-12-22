Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 19:04 Güncelleme: 22.12.2025 - 19:04
        BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta ziyaretlerde bulundu
        Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret eden Destici, daha sonra Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir ile bir araya geldi.

        Göreve yeni başlayan Rektör Demir'e başarı dileyen Destici, buradaki programının ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir'e ziyarette bulundu.

        Kandemir, Destici'ye, kentin ön plana çıktığı sektörleri ve üretim kapasiteleriyle ilgili bilgi verdi.

        Uşak'ın tekstil ve dericilik sektöründe ön plana çıkan bir kent olduğunu söyleyen Destici, Büyük Birlik Partisi olarak her zaman sanayicinin yanında olduklarını, herkesin ortak hedefinin, devletin varlığını güçlendirerek muhafaza etmek, milletin refah için de huzurlu ve güvenli bir hayat yaşayabilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

