BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı, partisinin Uşak İl Kongresi'nde konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "Bizim davamızın adı, 'Büyük Birlik'tir. Birlik olacağız. Diri olacağız, kardeş olacağız." dedi.

Bağcı, partisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Olağan Uşak İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaset anlayışlarının merkezinde millet, kardeşlik ve geleceği kurtarma hedefinin bulunduğunu söyledi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolunda yürümeye devam ettiklerini dile getiren Bağcı, "Büyük Birlik Partisinin siyasetteki yeri çok kıymetlidir. Çünkü biz her şartta milletin vicdanını temsil etmeye çalıştık. Menfaatin değil, ilkelerin yanında durduk. Bugün de aynı çizgideyiz." ifadelerini kullandı.

Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olmaları gerektiğini belirten Bağcı, çözüm üreten, alternatif sunan bir anlayışı benimsediklerini söyledi.

Bağcı, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalara önem verdiklerini ifade ederek "Bizim davamızın adı, Büyük Birlik'tir. Birlik olacağız. Diri olacağız, kardeş olacağız. İçimizden biri düşerse diğerimiz kaldıracak. Birimiz yorulursa diğerimiz omuz verecek. Çünkü biz birbirimizin rakibi değil, birbirimizin yoldaşıyız." diye konuştu.