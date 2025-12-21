Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı, partisinin Uşak İl Kongresi'nde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "Bizim davamızın adı, 'Büyük Birlik'tir. Birlik olacağız. Diri olacağız, kardeş olacağız." dedi.

        Giriş: 21.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:06
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı, partisinin Uşak İl Kongresi'nde konuştu:
        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, "Bizim davamızın adı, 'Büyük Birlik'tir. Birlik olacağız. Diri olacağız, kardeş olacağız." dedi.

        Bağcı, partisinin Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 8. Olağan Uşak İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyaset anlayışlarının merkezinde millet, kardeşlik ve geleceği kurtarma hedefinin bulunduğunu söyledi.

        Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yolunda yürümeye devam ettiklerini dile getiren Bağcı, "Büyük Birlik Partisinin siyasetteki yeri çok kıymetlidir. Çünkü biz her şartta milletin vicdanını temsil etmeye çalıştık. Menfaatin değil, ilkelerin yanında durduk. Bugün de aynı çizgideyiz." ifadelerini kullandı.

        Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman sahada olmaları gerektiğini belirten Bağcı, çözüm üreten, alternatif sunan bir anlayışı benimsediklerini söyledi.

        Bağcı, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmalara önem verdiklerini ifade ederek "Bizim davamızın adı, Büyük Birlik'tir. Birlik olacağız. Diri olacağız, kardeş olacağız. İçimizden biri düşerse diğerimiz kaldıracak. Birimiz yorulursa diğerimiz omuz verecek. Çünkü biz birbirimizin rakibi değil, birbirimizin yoldaşıyız." diye konuştu.

        Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Bağcı, seçilen yönetime başarı temennisinde bulundu.

        Tek adayla gidilen kongrede mevcut başkan Ali Karaca, yeniden Uşak İl Başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

