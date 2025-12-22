Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bu devletin varlığının, bu ülkenin bütünlüğünün, bu milletin birliğinin yanında olan herkesi kardeşimiz olarak görüyoruz. Etnik kökenine, mezhep anlayışına göre değerlendirmiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bu devletin varlığının, bu ülkenin bütünlüğünün, bu milletin birliğinin yanında olan herkesi kardeşimiz olarak görüyoruz. Etnik kökenine, mezhep anlayışına göre değerlendirmiyoruz." dedi.

        Bir dizi ziyaret için kente gelen Destici, partisinin yeni Uşak İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Destici, Uşak İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'nin dün gerçekleştirildiğini belirterek, göreve gelen yönetime başarılar diledi.

        2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edildiğini hatırlatan Destici, bütçenin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi ve Türk Ceza Kanunu'nda bazı değişikliklerin görüşüldüğünü anımsatan Destici, bazı suçlarda ceza indirimi ve erken tahliye uygulamalarının gündeme geldiğini söyledi.

        Destici, dünyada ve Türkiye'de suç çeşitliliğinin arttığını öne sürerek, şunları kaydetti:

        "Bir suç önlenemiyorsa elbette ki önleyici tedbirler alınır. Buna rağmen önlenemiyorsa o suça ait cezaların gözden geçirilmesi gerekir. Yani o suça ait cezaların arttırılması gerekir. Caydırıcı hale getirilmesi gerekir. İnfaz yasası düzenlenmelerini dönem dönem Türkiye yaptı. Ama çare olmadığını görüyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda ilkesel bir duruşumuz var. O da, kişilere karşı işlenen suçlarda, bir kişinin başka bir kişiye karşı işlediği suçlarda devlet af yetkisini kullanmamalıdır. İndirim yetkisi kullanmamalıdır."

        Türkiye'de farklı etnik kökenlere sahip vatandaşların yıllarca kardeşlik içinde yaşadığını vurgulayan Destici, "Bu ülkede Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni, Arap, Boşnak, Çerkez bu kardeşliğimizi kimse bu güne kadar bozamadı, bundan sonra da bozamayacak." dedi.

        Destici, "Biz bu devletin varlığının, bu ülkenin bütünlüğünün, bu milletin birliğinin yanında olan herkesi kardeşimiz olarak görüyoruz. Etnik kökenine, mezhep anlayışına göre değerlendirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Uşak'ta yaşanan su kesintilerine de değinen Destici, yerel yönetimlerin kayıp kaçak oranlarını düşürmesi gerektiğini, Devlet Su İşlerinin ihtiyaç halinde yeni baraj projelerini hayata geçirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı

        Benzer Haberler

        Uşak'ta yolcu taşıyan midibüs yan yattı: 5 yaralı
        Uşak'ta yolcu taşıyan midibüs yan yattı: 5 yaralı
        Uşak'ta devrilen midibüsteki 5 yolcu yaralandı
        Uşak'ta devrilen midibüsteki 5 yolcu yaralandı
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı, partisinin Uşak İl Kongresi'nde konuştu:
        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bağcı, partisinin Uşak İl Kongresi'nde konuştu:
        Uşakspor ilk yarıyı mutlu bitirdi
        Uşakspor ilk yarıyı mutlu bitirdi
        Uşak'ta demir sopalı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybett...
        Uşak'ta demir sopalı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybett...
        Uşak'ta iş arkadaşı tarafından başına demir sopayla vurulan kişi hastanede...
        Uşak'ta iş arkadaşı tarafından başına demir sopayla vurulan kişi hastanede...