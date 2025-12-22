BBP Genel Başkanı Destici, Uşak'ta konuştu:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bu devletin varlığının, bu ülkenin bütünlüğünün, bu milletin birliğinin yanında olan herkesi kardeşimiz olarak görüyoruz. Etnik kökenine, mezhep anlayışına göre değerlendirmiyoruz." dedi.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Destici, partisinin yeni Uşak İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Destici, Uşak İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'nin dün gerçekleştirildiğini belirterek, göreve gelen yönetime başarılar diledi.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edildiğini hatırlatan Destici, bütçenin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11. Yargı Paketi ve Türk Ceza Kanunu'nda bazı değişikliklerin görüşüldüğünü anımsatan Destici, bazı suçlarda ceza indirimi ve erken tahliye uygulamalarının gündeme geldiğini söyledi.

Destici, dünyada ve Türkiye'de suç çeşitliliğinin arttığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bir suç önlenemiyorsa elbette ki önleyici tedbirler alınır. Buna rağmen önlenemiyorsa o suça ait cezaların gözden geçirilmesi gerekir. Yani o suça ait cezaların arttırılması gerekir. Caydırıcı hale getirilmesi gerekir. İnfaz yasası düzenlenmelerini dönem dönem Türkiye yaptı. Ama çare olmadığını görüyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda ilkesel bir duruşumuz var. O da, kişilere karşı işlenen suçlarda, bir kişinin başka bir kişiye karşı işlediği suçlarda devlet af yetkisini kullanmamalıdır. İndirim yetkisi kullanmamalıdır."

Türkiye'de farklı etnik kökenlere sahip vatandaşların yıllarca kardeşlik içinde yaşadığını vurgulayan Destici, "Bu ülkede Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni, Arap, Boşnak, Çerkez bu kardeşliğimizi kimse bu güne kadar bozamadı, bundan sonra da bozamayacak." dedi.

Destici, "Biz bu devletin varlığının, bu ülkenin bütünlüğünün, bu milletin birliğinin yanında olan herkesi kardeşimiz olarak görüyoruz. Etnik kökenine, mezhep anlayışına göre değerlendirmiyoruz." ifadelerini kullandı.