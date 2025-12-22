Uşak'ta devrilen midibüsteki 5 yolcu yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen yolcu midibüsündeki 5 kişi yaralandı.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen yolcu midibüsündeki 5 kişi yaralandı.
Uşak-Eşme arasında yolcu taşıyan S.K. (48) yönetimindeki 64 SK 066 plakalı midibüs, Akkeçili köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolculardan B.Ü. (20), M.K. (17), G.T. (18), Ş.E.Ş. (20) ve D.K. (18) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.