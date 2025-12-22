Habertürk
        Uşak'ta devrilen midibüsteki 5 yolcu yaralandı

        Uşak'ta devrilen midibüsteki 5 yolcu yaralandı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen yolcu midibüsündeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:22
        Uşak'ta devrilen midibüsteki 5 yolcu yaralandı
        Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen yolcu midibüsündeki 5 kişi yaralandı.

        Uşak-Eşme arasında yolcu taşıyan S.K. (48) yönetimindeki 64 SK 066 plakalı midibüs, Akkeçili köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yolculardan B.Ü. (20), M.K. (17), G.T. (18), Ş.E.Ş. (20) ve D.K. (18) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

