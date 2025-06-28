Uşak'ta park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.A. idaresindeki 64 LK 503 plakalı otomobil, Banaz Karma Sanayi Sitesi karşısında, park halindeki 35 EVZ 25 plakalı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
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