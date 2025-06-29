Uşak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 112 bin 200 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 100 gram esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 12 mermi ele geçirildi.
Çalışmalarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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