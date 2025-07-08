Uşak ile Manisa'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde de makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangın ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başlayarak Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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