Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Uşak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Uşak'ta çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 20.07.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Uşak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

        Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı ve 243 personelle müdahale edildi.

        Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışması sonlandırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.

        Öte yandan, yangında 30 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Galatasaray'da 2 gollü prova!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Uşak'ta orman yangını (2)
        Uşak'ta orman yangını (2)
        Uşak'ta orman yangını
        Uşak'ta orman yangını
        GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangını
        GÜNCELLEME - Uşak'ta orman yangını
        Uşak'ta orman yangını
        Uşak'ta orman yangını
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Uşak'ta konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Uşak'ta konuştu:
        Uşakspor'a Süper Lig'den takviye
        Uşakspor'a Süper Lig'den takviye