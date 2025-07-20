GÜNCELLEME 2 - Uşak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Uşak'ta çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
Uşak'ta çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.
Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz, 3 iş makinesi, 17 ilk müdahale aracı ve 243 personelle müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin çalışması sonlandırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.
Öte yandan, yangında 30 hektarlık orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.