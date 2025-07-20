GÜNCELLEME 2 - Uşak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Belkaya ve Dağdemirler köyleri arasında anızdan çıktığı değerlendirilen yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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