Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Uşak'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 65 tabanca parçası, 24 fişek, tabanca yapımında kullanılan aletler ile 25 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Yakalanan R.S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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