Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve baskın gerçekleştirdi.

        Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 65 tabanca parçası, 24 fişek, tabanca yapımında kullanılan aletler ile 25 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

        Yakalanan R.S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        ICRYPEX'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        "İnsanlık dışı politikaların sonucunda Gazze halkı açlık çekiyor"
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        1000 çevik kuvvetli konser
        1000 çevik kuvvetli konser
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Rusya'daki deprem neden daha fazla tsunami hasarına yol açmadı?
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        Hikayenin başlangıcı: Hermoso transferinin iptali!
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        'İspanyol dansçısı' Saros'ta
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz

        Benzer Haberler

        Uşakspor, Mikail Bura ile imzaladı
        Uşakspor, Mikail Bura ile imzaladı
        Uşak'ta yanan saman kamyonundaki çift ağır yaralandı
        Uşak'ta yanan saman kamyonundaki çift ağır yaralandı
        Banaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Banaz'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Hazır beton şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 kişinin ölümüne ili...
        Hazır beton şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 kişinin ölümüne ili...
        Uşak'ta hazır beton şantiyesinde toprak kayması: 2 ölü, 2 yaralı
        Uşak'ta hazır beton şantiyesinde toprak kayması: 2 ölü, 2 yaralı
        Uşak'ta şantiyede toprak altında kalan 2 kişinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli...
        Uşak'ta şantiyede toprak altında kalan 2 kişinin ölümüyle ilgili 2 şüpheli...