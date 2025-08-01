Uşak'ta yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesi için çalışma başlatıldı

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'nün teknik personelinin katılımıyla tespit ve projelendirmelerin yapıldığı aktarıldığı açıklamada, çalışmada son teknolojilerin kullanıldığı, eş zamanlı olarak yol yapımı ve hasar tespitinin de yapıldığı kaydedildi.

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