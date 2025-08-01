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        Uşak'ta yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesi için çalışma başlatıldı

        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangından etkilenen bölgelerin yeniden yeşertilmesi için çalışma başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 09:25 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:15
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        Uşak'ta yanan ormanlık alanların yeniden yeşermesi için çalışma başlatıldı
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangından etkilenen bölgelerin yeniden yeşertilmesi için çalışma başladı.

        Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma işlemlerinin tamamlanmasıyla yeşillendirme çalışmalarına başladığı belirtildi.

        Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'nün teknik personelinin katılımıyla tespit ve projelendirmelerin yapıldığı aktarıldığı açıklamada, çalışmada son teknolojilerin kullanıldığı, eş zamanlı olarak yol yapımı ve hasar tespitinin de yapıldığı kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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