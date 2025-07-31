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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:04
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir adrese baskın gerçekleştirdi.

        Aramalarda 27 bin 524 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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