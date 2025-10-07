Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta morgda karışan ve defnedilen cenaze, mezardan çıkarılıp yakınlarına verildi

        Uşak'ta hastane morgundan yanlış alınarak defnedilen cenaze, hatanın belirlenmesi üzerine mezardan çıkarılarak yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:55 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:55
        Uşak'ta morgda karışan ve defnedilen cenaze, mezardan çıkarılıp yakınlarına verildi
        Alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gün önce tedavi altına alınan G.G. (80) pazar günü hayatını kaybetti.

        Geçirdiği beyin kanamasının ardından aynı hastanede yaklaşık 4 aydır tedavi gören G.K. (91) ise pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdi.

        Her iki cenaze de hastane morguna kaldırıldı.

        Cenazesini almak için dün hastaneye G.G.'nin yakınları, cenazelerinin morgda olmadığını öğrendi.

        Bunun üzerine hastane ve morg görevlileri tarafından yapılan incelemede, G.G.'nin aynı hastanede yaşamını yitiren G.K.'nın yakınları tarafından morgdan teslim alınarak Sivaslı ilçesi Selçikler beldesinde dün toprağa verildiği belirlendi.

        Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçikler beldesindeki mezar açıldı, cenaze Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Burada G.G.'nin yakınlarının teşhis etmesinin ardından cenaze aileye teslim edildi.

        İşlemlerinin tamamlanmasının ardından G.G.'nin Uşak Asri Mezarlığı'nda, G.K.'nın ise Selçikler beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

