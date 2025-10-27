Habertürk
        Uşak'ta babası, babaannesi ve komşusunu bıçaklayan zanlı yakalandı

        Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:41
        Uşak'ta babası, babaannesi ve komşusunu bıçaklayan zanlı yakalandı
        Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

