Uşak'ta babası, babaannesi ve komşusunu bıçaklayan zanlı yakalandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

