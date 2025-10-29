Habertürk
        Banaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Banaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Uşak'ın Banaz içesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:12 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:12
        Banaz'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Uşak'ın Banaz içesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kültürpark Alanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende Kaymakamı Cuma Emeç, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

        Öğrencilerin çeşitli gösteriler yapması ve şiirlerin okumasıyla tören sona erdi.

        Programa Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, İlçe Jandarma Komutanı Merve Tuzcu, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

