Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 752 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 17 bin 394 sentetik ecza ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.