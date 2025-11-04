Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 752 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 17 bin 394 sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.