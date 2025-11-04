Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 21:36 Güncelleme: 04.11.2025 - 21:36
        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 752 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 17 bin 394 sentetik ecza ele geçirildi.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

