        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta yıldırım düşen evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde, yıldırım düşmesi nedeniyle 2 katlı evin çatı kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 23:06 Güncelleme: 06.11.2025 - 23:06
        Muratlı köyünde H.İ.S'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü.

        Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Banaz itfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

