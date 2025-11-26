Uşak'ta üst geçit inşaatından düşen işçi öldü
Uşak'ın Eşme ilçesinde üst geçin inşaatından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstasyon Mahallesi'nde üst geçit inşaatında çalışan Dursun G. (51) dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşüp ağır yaralandı.
Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun G, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
