Uşak'ta otobüse arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Gazi Bulvarı'nda ilerleyen M.A. (36) yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) idaresindeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan otobüsün, kentte konser veren şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.