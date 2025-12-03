Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı

Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile yürütülen çalışmada, kanalizasyona bağlanan binalar tespit edildi.

Çalışmanın ardından sokaktaki 49 dairenin atığının ceninin bulunduğu kanalizasyona aktığı belirlendi.

Daha sonra İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde bu dairelerde yaşayıp hamile olanlar tespit edildi.

Otopsi sonucunda ceninin 4,5 aylık olduğunun belirlenmesi üzerine ekiplerin tespit ettiği dairelerden birinde yaşayan B.E'nin (25) hamilelik süresinin buna uyduğu ve hastane kontrollerine gitmediği anlaşıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.E, ifadesinde, evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığını, evinde lavaboda rahatsızlanması sonucu düşük yaptığını ileri sürdü.