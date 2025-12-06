Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 07:01 Güncelleme: 06.12.2025 - 07:01
        Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İzmir-Uşak kara yolunda Ümit Güneş (25) yönetimindeki 65 EV 148 plakalı otomobil, Huzurpark yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Daha sonra yan yola geçen otomobil, şarampole devrilip takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobildeki Musa Köse'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki A.K. (25), ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Sürücü Ümit Güneş, kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

