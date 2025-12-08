Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta plastik poşet üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.