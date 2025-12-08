Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı

        Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 07:52 Güncelleme: 08.12.2025 - 07:52
        Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
        Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta plastik poşet üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

