Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
Uşak'ta plastik poşet üretimi yapan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta plastik poşet üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada, hasar oluştu.
