        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 01:14 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:14
        Cumhuriyet Mahallesi 31 Ağustos Caddesi'nde M.M, G.Ö. ve H.T arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.T. bıçakla ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.T, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili M.M. ve G.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

