        Uşak'ta dolu etkili oldu

        Uşak'ta dolu etkili oldu

        Uşak'ta etkili olan dolu nedeniyle yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 00:05 Güncelleme: 02.02.2026 - 00:05
        Uşak'ta dolu etkili oldu
        Uşak'ta etkili olan dolu nedeniyle yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.

        Kısa süre etkili olan dolunun ardından cadde ve sokaklar ile araçlar beyaza büründü.

        Dolu nedeniyle İzmir-Uşak kara yolunun bazı bölümlerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kara yolları ekipleri dolunun etkili olduğu bölümlerde trafiğin aksamaması için greyderlerle küreme çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

