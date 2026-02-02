Uşak'ta dolu etkili oldu
Uşak'ta etkili olan dolu nedeniyle yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı.
Kısa süre etkili olan dolunun ardından cadde ve sokaklar ile araçlar beyaza büründü.
Dolu nedeniyle İzmir-Uşak kara yolunun bazı bölümlerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kara yolları ekipleri dolunun etkili olduğu bölümlerde trafiğin aksamaması için greyderlerle küreme çalışması yaptı.
