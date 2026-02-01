Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta yağış nedeniyle yol çöktü

        Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yol çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 00:21 Güncelleme: 01.02.2026 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta yağış nedeniyle yol çöktü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yol çöktü.

        Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

        Haber verilmesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Yolun bir bölümünde çökme meydana gelmesi ve belirli yerlerinde de derin çatlakların oluşmasından dolayı trafiğe kapatıldı.

        Köylere ulaşımın aksamaması için Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince de alternatif bir güzergah çalışmalara başlandı.

        Öte yandan Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlara yolu kullanmamaları konusunda duyuru yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe
        Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına darbe
        Uşak'ta galericiler sitesinde asayiş denetimi
        Uşak'ta galericiler sitesinde asayiş denetimi
        Uşak'ta bir evde 48 sikke ele geçirildi
        Uşak'ta bir evde 48 sikke ele geçirildi
        Uşak'ta 13 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
        Uşak'ta 13 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
        Uşak'ta Alzheimer hastası kadın 18 gündür kayıp
        Uşak'ta Alzheimer hastası kadın 18 gündür kayıp
        Uşak'ta haber alınamayan Alzheimer hastası kadın aranıyor
        Uşak'ta haber alınamayan Alzheimer hastası kadın aranıyor