        Uşak Haberleri

        Uşak'ta haber alınamayan Alzheimer hastası kadın aranıyor

        Uşak'ta, 11 Ocak'tan beri haber alınamayan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:57 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:57
        Uşak'ta haber alınamayan Alzheimer hastası kadın aranıyor
        Uşak'ta, 11 Ocak'tan beri haber alınamayan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

        Kemalöz Mahallesi Birinci Kasapoğlu Sokak'ta yaşayan Uğur Bilir'in (36) 11 Ocak'ta polise başvurarak aynı evde yaşadığı Alzheimer hastası annesi Nurten Bilir'in (66) evden ayrıldığını ve haber alamadıklarını bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, Bilir'in evinin yakınındaki ormanlık bölgede özel eğitimli köpek desteğiyle arama yaptı.

        Bilir'in gidebileceği güzergahlardaki güvenlik kameralarında yapılan incelemede sonuç elde edilemediği belirtildi.

