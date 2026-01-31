Uşak'ta bir evde 48 sikke ele geçirildi

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evde 48 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Küçükkayalı köyündeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 48 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 obje, define arama dedektörü ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

