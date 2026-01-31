Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta bir evde 48 sikke ele geçirildi

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evde 48 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:28
        Uşak'ta bir evde 48 sikke ele geçirildi
        Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evde 48 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Küçükkayalı köyündeki eve baskın düzenledi.

        Evde yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 48 sikke, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 75 obje, define arama dedektörü ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında H.S. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

