        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Haberleri

        Uşak'ta kamyonun ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyondaki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 13:26 Güncelleme: 10.02.2026 - 13:26
        Uşak'ta kamyonun ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
        Uşak'ın Banaz ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyondaki 4 kişi yaralandı.

        M.D. (45) yönetimindeki 64 ACY 172 plakalı kamyon, Yazıtepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

        Ağaçları deviren kamyon, tarlaya girerek durabildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.D, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyondaki B.T. (57), Y.Y. (21) ve E.D. (48) ise Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

