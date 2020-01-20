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TFF 2'nci Lig maçında tarihe geçen penaltılar

DHA

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor'un evinde Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldığı maçın son anlarında, 3 kez tekrarlatılıp golle sonuçlanmayan penaltı, sahalarda ender görülen bir olay olarak tarihe geçti.

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor'un evinde Ergene Velimeşespor'u 2-0 yenerek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldığı maçın son anlarında, 3 kez tekrarlatılıp golle sonuçlanmayan penaltı, sahalarda ender görülen bir olay olarak tarihe geçti.
Uşak 1 Eylül Stadı'nda ev sahibinin 2 farklı önde olduğu maçın 90'ıncı dakikasında Ergene Velimeşespor'un kazandığı penaltıda İbrahim Fatih'in kullandığı atışı Uşakspor kalecisi Ersin Aydın sağ köşeden çıkardı. Hakem Egemen Artun, yardımcısının uyarısıyla Ersin'in kale çizgisinde hareket ettiği gerekçesiyle atışı tekrarlatıp tecrübeli file bekçisine sarı kart çıkardı.
Ersin ikinci penaltıyı da yine sağ köşeden çıkartsa da atışı yine yardımcısının uyarısıyla tekrarlatan hakem Artun, kaleciyi 90+4'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı. Ev sahibinin oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için kaleye geçen stoper Levent Aktuğ, üçüncü penaltıyı da sol köşeden çıkarınca saha bayram yerine döndü. Uşakspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir kendisinin de olaya çok şaşırdığını belirterek, "Maç güzel bir hikayeyle sona erdi. Tekrarlanan 3 penaltının ikisini kalecimiz Ersin Aydın, birini ise oyuncumuz Levent Aktuğ kurtardı. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçın son anlarındaki penaltı atışları ve sonrasında yaşananlar

UŞAK

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:44
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