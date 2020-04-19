Uşaklı imam yüzlerce yıllık sanatı deriye işleterek yaşatıyor Desinatörlükten gelen yeteneğini deriyle birleştiren imamı görenler şaşırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşaklı imam yüzlerce yıllık sanatı deriye işleterek yaşatıyor Desinatörlükten gelen yeteneğini deriyle birleştiren imamı görenler şaşırıyor

İHA

Uşak'ta din görevlisi Ahmet Mert, üniversite eğitimi sırasında öğrendiği hat sanatını deriye işliyor. Camilerin kapalı olmasından dolayı gününün büyük kısmını evinde kurduğu atölyesinde geçiren Mert, 100 yıllık sanatı yaşatmaya çalışıyor.

Uşaklı imam yüzlerce yıllık sanatı deriye işleterek yaşatıyor Desinatörlükten gelen yeteneğini deriyle birleştiren imamı görenler şaşırıyor

Uşak’ta din görevlisi Ahmet Mert, üniversite eğitimi sırasında öğrendiği hat sanatını deriye işliyor. Camilerin kapalı olmasından dolayı gününün büyük kısmını evinde kurduğu atölyesinde geçiren Mert, 100 yıllık sanatı yaşatmaya çalışıyor.
Ulubey ilçesinde yaşayan bir çocuk babası 41 yaşındaki Ahmet Mert, üniversite yıllarında seramik, çini, ahşap, duvar süslemesi, tezhip gibi pek çok alanda eğitim gördü. Bu alanlar içerisinden hat sanatını seçen Mert, 18 yıldır ustası olduğu hat sanatını gerçek deriye işliyor. Aynı zamanda Ulubey ilçesindeki Ulu Cami’de imamlık yapan Mert, ham deriler üzerine genellikle Kur’an lafzı ve hadisler işliyor. Hummalı çalışma sonucu ortaya çıkan eserlerin kendisine huzur verdiğini belirten Mert, sanatını kar amacı gütmeden yapıyor. Camilerin cemaate kapalı olması nedeniyle camiye Kur’anı Kerim okumaya giden Mert, evindeyken ise zamanının büyük kısmını sanatına ayırıyor.

“Yetenek kurslarına yazıldım”
İmamlık görevine 8 yıl önce başladığını dile getiren Ahmet Mert, imamlıktan önce desinatörlük (desen çizici) yaptığını ve desen işleme yeteneğinin buradan kaynaklandığını belirtti. Mert, hat sanatına başlama hikayesini ise şöyle anlattı:
“Yetenek kurslarına yazıldım. Oradaki kurslarda da belirli üniversitelerin yetenek sınavlarına başvurdum. Bu arada Gazi Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretmenliği Bölümünü kazanıp, orada üniversite hayatıma başladım. Bölümümden dolayı el sanatları ile ilgili bütün alanları gördük sayılır. Tabii burada bana deri cazip geldi. Ben de deri çalışmalarına imam olduktan sonra devam ettim.”

“Yaptığım iş zahmetli ama seviyorum”
Mert, hat sanatını deriye işlerken sabırla yaptığını ve manevi huzura ulaştığını kaydetti. İnsanların yeteneğini duyduklarında şaşırdığını dile getiren Mert, tablolarından yakın çevresine hediye ettiğini belirterek, “Normalde bir imam portföyü vardır ya. İnsanlar bizlerin böyle çalışmalarla uğraştığını duyduklarında biraz şaşırıyorlar. Bu yaptığımız çalışmalar ham deri olduğu için biraz zahmetli ve maliyetli ve bulması da biraz zor. Maliyetli de olsa biz bunu hobi amaçlı yapıyoruz. Biraz da stresimizi, yorgunluğumuzu atmak için uğraşıyoruz, iyi geliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ın Karahallı ilçesinde filyasyon çalışması başlatıldı Vaka tespit edilen ilçede vakit kaybetmeden filyasyon çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER Uşak'ın Karahallı ilçesinde filyasyon çalışması ...
(Özel) Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi Korona virüs günlerinde çalışan tarım işçilerinin ihtiyaçları karşılanıyor
YEREL HABERLER (Özel) Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu ...
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı Tiyatro oyuncuları 'korona' atışmasına giren Hacivat ve Karagöz oyununu salonda seyircisiz sahneledi
YEREL HABERLER Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu ...
Polis Haftasını ‘siper maske’ hediye ederek kutladılar Polislere 3D yazıcıyla üretilen 155 adet yüz koruyucu siperlik hediyesi
YEREL HABERLER Polis Haftasını ‘siper maske’ hediye ederek ...
Uşak'ta gıda işletmelerine koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Uşak'ta gıda işletmelerine koronavirüs denetimi
Son bir ayda bin 2 iş yeri denetlendi Kurallara uymayanlara para cezası kesildi
YEREL HABERLER Son bir ayda bin 2 iş yeri denetlendi Kurallara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X