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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gedik Piliç, Ar-Ge merkezi olarak kabul edildi

İHA

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden 162. Sıraya yükselen Gedik Piliç, kanatlı sektöründeki ilk ArGe Merkezli şirket oldu.

Gedik Piliç, Ar-Ge merkezi olarak kabul edildi

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden 162. Sıraya yükselen Gedik Piliç, kanatlı sektöründeki ilk ArGe Merkezli şirket oldu.
Günde 400 bin kesim kapasitesi olan ve 150 ton üretim yapabilen Gedik Piliç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Gedik Piliç ArGe Merkezi’nin kurulduğunu duyurdu. Gedik Piliç’ten yapılan açıklamada, “Uşak’ın Eşme ilçesinde, günlük 400 bin kesim kapasitesine sahip kesimhaneleri ve günlük 150 ton üretim yapabilen ileri işlem tesisi ile ülkemizin en önemli şirketlerinden biri olan Gedik Piliç, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 162. sıraya yükseldi.
Sağlıklı ürünSağlıklı toplum konsepti içerisinde canlı hayvandanileri işleme kadar hayvan refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı konularından taviz vermeden ürettiği ürünler ile tüketicilerin güvenini kazandı. Tüketicilerin firmaya duyduğu güvenin bir sonucu olarak son 2 yıl içerisinde cirosunu yüzde 40 arttırdı.
Kanatlı sektörü içerisinde yenilikçi yaklaşımlarıyla kendinden söz ettiren firma, ülke ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda kapsamlı araştırmalar yapmak, kanatlı sektörüne yön vermek, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve yerli üretim teknolojilerinin geliştirilmesi prensibinden yola çıkarak inovatif yaklaşımlarına hız verdi.
Hali hazırda şirket içerisinde düzenli yapılan ArGe ve inovasyon faaliyetlerinin sistematik şekilde devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ArGe merkezi kurma isteği ortaya çıktı. Bilimin ışığı ve Türk insanının gayretiyle, küresel piyasalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, ‘Takip eden’ değil, ‘Sektöre yön veren’ olmak amacıyla yaptığımız çalışmalar sonunda, 48 kişilik ArGe personeli ile TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2020 tarihinde Gedik Piliç ArGe Merkezi kuruldu.
Ülkemizdeki kanatlı sektöründeki ilk ArGe Merkezi olma niteliğindeki işletme, ArGe ve inovasyon faaliyetlerine başlamış durumdadır. Sektörde ilk olma özelliği ve müşterilerimizin güvenine karşılık sorumluklarının farkında olan Gedik Piliç ArGe Merkezi, kısa süre içerisinde geliştirilen yenilikçi ürünler ile patentfaydalı model başvurularına başladı. Ülkemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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