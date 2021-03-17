Uşakspor, Serkan Acar’a emanet

Uşakspor, teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Serkan Efecan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Uşakspor, 17 Şubat Çarşamba günü teknik direktör Hasan Erkin Şimşir ile yollarını ayırmıştı. Ayrılıktan bu döneme kadar yardımcı antrenör Murat Karaoğlan ile çalışan Uşakspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Uşakspor, teknik direktör Serkan Afacan İle 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Uşakspor Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Sayın Serkan Afacan ile 20212022 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Serkan Hocamıza ve teknik ekibimize görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Serkan Acar en son Van Spor’u çalıştırmıştı.

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