Manisa Futbol Kulübü, TFF 1'inci Lig'de

UŞAK, (DHA)Uşakspor Manisa Futbol Kulübü: 1-1STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Suha Adıyaman (xx), Cengizhan Öztürk (xx)
UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) Samet (xxx), Ali (xx), Alpay (xx), İsmail (xx), Levent (xx), Serhat (x) (Dk. 67 Kadir x), Seçkin (xx), Resul (xx) (Dk. 88 Berat), Mehmet Gürkan (xx), Noyan (xxx) (Dk. 66 Mehmet Bektaş x)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) Burak (xxx), Mehmet Yılmaz (xx) (Dk. 46 Ahmet xxx), Erhan (xxx), Ümit (xxx), Sertaç (xx), Emir (xxx), Hakan (xx) (Dk. 57 Mikail x), Volkan (xxx) (Dk. 78 Çağrı x), Ferhat (xx) (Dk. 69 Mustafa xx), Kemal (xx) (Dk. 46 Mehmet Uysal xx)
GOLLER: Dk. 22 Noyan (Uşakspor) Dk. 90 Ahmet (Pen.) (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Alpay, Mehmet Gürkan, Ali, Seçkin, Noyan, Hüseyin (Uşakspor, Hakan, Sertaç (Manisa FK)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Alpay (Uşakspor) Dk. 90 Mehmet Güven (Manisa FK)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon resmen Manisa Futbol Kulübü oldu. Ligin 32'nci haftasında Uşakspor deplasmanına çıkan siyah-beyazlılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un evinde Kocaelispor'la berabere kalmasıyla Manisa FK mutlu sona ulaştı ve kulüp tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdırdı. Ev sahibi Uşakspor 22'de Noyan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Manisa FK maçın son bölümünde penaltıdan Ahmet'in golüyle yenilgiden kurtuldu. Son düdük çaldığında ise Manisa FK'lı futbolcular büyük coşku yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2021-04-11 17:32:13
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