Rektör Savaş'tan Mevlid Kandili mesajı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ekrem Savaş, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Savaş, kutlama mesajında “Mevlid Kandilinizi kutluyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yayımlanan mesajda Mevlid Kandili’nin mazlumların Peygamberi Hz. Muhammed (SAV)’ın dünyaya teşrif ettiği gece olduğunun altını çizen Savaş, kutlama mesajında “Mevlid Kandili, Peygamber efendimizin bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme vesilesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinizi kutluyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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