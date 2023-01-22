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AA

Uşak'ta, tarla kenarında sırt çantasında cansız bedeni bulunan bebek ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Fatih Mahallesi'ndeki Orhan Gazi Caddesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan R.H., 18 Ocak'ta polisi arayarak çiftliğinin karşısındaki boş tarlanın kenarında sırt çantasında bebek cansız bedeni bulduğunu bildirdi.

4 OCAK'TA DOĞMUŞ, NÜFUS KAYDI YAPILMAMIŞ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeğin ölümüyle bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 Ocak'ta dünyaya gelen bir bebeğin nüfus kaydının yapılmadığını belirledi.

POLİS ANNE VE BABAYI YAKALADI Polis ekibi, hastanede doğum yapan K.G.'nin (27), Ünalan Mahallesi'ndeki apartta kaldığını tespit etti. K.G., gözaltına alındı. K.G.'nin ifadesi doğrultusunda bebeğin babası olduğu değerlendirilen S.D. (28) de yakalandı.