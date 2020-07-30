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Üsküdar'da bulunan iguanaya 'Bayram' ismi verildi

Üsküdar'da bir kişinin çalılık arazide gezen bulduğu iguana koruma altına alındı. 125 santim uzunluğunda ve 6 yaşında olduğu belirlenen iguanaya 'Bayram' ismi verildi. İguana Bayram'ın sokak kedisiyle olan görüntüleri de ilgi çekti

Üsküdar iguana
DHA

Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde bir binanın bahçesinden eve girmek üzereyken bulunan iguana, Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından kafese konularak veteriner kliniğine götürüldü.

DHA'nın haberine göre 6 yaşında olduğu belirlenen iguananın gerekli tüm bakımları yapıldı ve koruma altına alındı.

İguanaya veteriner hekimler tarafından 'Bayram' ismi verildi. İguananın bir süre sonra Orman Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi. Veteriner kliniğinin önünde hava almaya çıkartılan 'Bayram', bir sokak kedisinin de ilgisini çekti.

"SIKINTISI OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR"

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "İki gün önce saha ekiplerimize Altunizade Mahallesi'nde bir iguananın bahçe içinden bir eve girme teşebbüsünde bulunduğuna dair bir ihbar geldi. Çok inanasımız gelmedi ama ekiplerimizi her ihbara gönderiyoruz. İhbara giden ekiplerimiz sahada iguanayı görüyorlar ve file ile yakalıyorlar. Daha sonra müdürlüğümüze Minik Dostlar Kliğinimize getiriyorlar. Burada veteriner hekim arkadaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılıyor. Daha doğrusu sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sıkıntısı olmadığı görülüyor. Biraz susamış ve acıkmış olduğunu gördük. Yemeğini verdik suyunu verdik sonra başkanımız Hilmi Türkmen beyefendinin talimatıyla koruma altına aldık" dedi.

"ONA 'BAYRAM' İSMİNİ VERDİK"

Uzunali konuşmasına, "Yukarıda müdürlüğümüzde camdan bir bölme yaptık. O bölme içerisinde bakıyoruz. Otçul bir iguana bu. Marul, dereotu, meyve, sebze gibi yiyecekleri yiyerek bizimle beraber dostane yaşıyor. Orman Bakanlığı ile görüştük. Tabi burada ona sürekli bakabileceğimiz uygun şartlar yok. Bakanlık yetkilileri büyük ihtimalle pazartesi günü gelip alacaklar. Ondan sonra uygun bir alanda hayatını sürdürecek. Malum Kurban Bayramı'na yaklaştık. İsim ne olur 'Bayram' olur. Biz de ona Bayram ismini verdik. 5-6 yaşlarında. 112 santim ölçüsünde" diye devam etti.

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