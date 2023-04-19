Üsküdar Salacak Sahili'nde bulunan kafe ve restoranların yıkımı için çalışma yapan belediye ekiplerini silahlı bir kişi engelledi.

DHA'nın haberine göre Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.