Üsküdar'da denetim sırasında ceza yazılan taksi şoförü, duruma sinirlenerek aracına bindi. Emniyet kemeri takmadan patinaj çekerek kontrol noktasından uzaklaşan taksi şoförünü, motosikletli ekipler yakaladı. Ekipler taksi şoförüne kemer takmadığı için de ceza kesti.

Üsküdar'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik drone ile denetim yaptı.

"YOLDA BİRİSİ VARSA, 'BUYURUN MU' DİYECEĞİZ"

Denetimde ceza kesilen taksi şoförü, "Böyle bir ceza yok, böyle ceza mı yazılır abi. Kimsenin yolda girdiği yok. Ben yolumda gidiyorum. Birisi orda bekliyor diye durup buyurun diyecek halim yok. Napacağız yolda birisi varsa buyurun mu diyeceğiz. Kemerimi ehliyetimi alırken çıkarttım. Ben polis arkadaşları görmedim. Ben 2 bin lirayı 4 günde kazanıyorum. Moralim bozuldu. Yaptığımız iş zaten stresli, Kemerim takılıydı. Bu haber yayınlanacak mı? Hangi kanalda çıkacak. Söyleyin de izleyeyim bari. Akşam haberleri mi? Yazlıklar olsun 1 haftalık kazancım 2 tane cezaya gitti" dedi.