Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemUşşaki tarikatı lideri Fatih Nusrullah tutuklandı
ABONE OL

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah Şağban tutuklandı

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah Şağban, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Fatih Nusrullah
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah Şağban (58),çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul’da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce Sakarya’nın Akyazı İlçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’ne gelerek yerleşen ve burada satın aldıkları araziye dergah yaptığı iddia edilen Fatih Nurullah Şağban, Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonla ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fatih Nurullah, cezaevine gönderildi.

FATİH NURULLAH ŞAĞBAN KİMDİR?

1962 İstanbul doğumlu olan Şağban, 1973’de Özdemiroğlu İlkokulu’nu, 1976’da Kemal Atatürk Ortaokulu'nu ve 1979’da Haydarpaşa Erkek Lisesi’ni bitirerek aynı yıl İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi bölümüne girdi. Genç yaşlarda güreş sporuyla uğraşan şağban, 4 çocuk sahibidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyir halindeki ambulans alev alev yandı
GÜNDEMSeyir halindeki ambulans alev alev yandı
Son dakika haberler... Jet skiyle yakalanmışlardı! Şaşırtan savunma!
GÜNDEMJet skiyle yakalanmışlardı! Şaşırtan savunma!
Son dakika haberi! ÖSYM Başkanı açıkladı!
GÜNDEMÖSYM Başkanı sınavlarda pandemi önlemini açıkladı!
Son dakika haberler... Oğlunu havaya kaldırıp çekyata fırlattı!
GÜNDEMOğlunu havaya kaldırıp çekyata fırlattı!
Halkbank sınav sonuçları 2020! Halkbank sınav sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMHalkbank sınav sonuçları 2020!
AÖF kayıt tarihleri 2020! Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) kayıt yenileme nasıl yapılır?
GÜNDEMAÖF kayıt tarihleri 2020
THE, Dünya Üniversitesi Sıralamaları 2021’i yayımladı!
GÜNDEMDünya Üniversite Sıralamaları 2021 yayımlandı!
Son dakika haberler... O kentte karantinaya uymayanlar için flaş karar!
GÜNDEMO kentte karantinaya uymayanlar için flaş karar!
Son dakika! MHP lideri Bahçeli'den 'idam cezası' çıkışı! - Haberler
GÜNDEMBahçeli'den 'idam cezası' çıkışı!
Son dakika haberler... FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşinin cezası onandı
GÜNDEMFETÖ elebaşı Gülen'in kardeşinin cezası onandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X